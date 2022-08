Fortalecendo o Hip hop: Batalha das calçadas é promovia em Sena Madureira

O município de Sena Madureira sediou na noite desta terça-feira (9), a Batalha das calçadas que há 8 anos está na cena do Hip hop no Acre. A atração ocorreu na pracinha do Bairro do Bosque e contou com participantes de Rio Branco e Sena Madureira.

De acordo com os organizadores, a meta principal é expandir a cultura Hip hop no Acre, por isso, além da capital Rio Branco, a batalha das calçadas também está sendo levada para municípios do interior.

“Batalha das Calçadas há 8 anos na Cena do Hip Hop no Acre, sempre somando com o movimento. Das Calçadas Crew, o grupo principal de onde surgiram vários frutos dentro da Crew, há 10 anos fortalecendo o movimento Hip Hop acreano. Hoje já somos referência no Estado quando se trata de cultura urbana, mesmo sofrendo opressão por parte do sistema, por condenar nosso movimento à marginalidade, mas o que ninguém sabe é que estamos à margem da sociedade”, comentou o artista, Wili Oliveira.

Na ocasião, algumas apresentações foram realizadas e os jovens disputaram uma premiação de 200 reais e um colar. “Mais do que uma competição, o evento visa estabelecer essa conexão com a galera de Rio Branco, bem como reforçar essa atividade em nosso município”, destacou o jovem artista, Maurício.

No próximo dia 21, uma equipe de Sena Madureira estará se deslocando até Rio Branco para retribuir o evento ocorrido em Sena. A batalha das calçadas acaba se tornando também um “palco” oportuno para o descobrimento de novos talentos.

O evento foi uma conexão estadual, com direções de outras organizações de batalhas de rimas do Acre, como Batalha do Santa Cruz (RB), Batalha do São Francisco (RB), Batalha da Norte (SM) e Batalha das Calçadas (SM). Também esteve presente grupos de rap, Mc’s e poetas do estado, com intuito de uma união em prol do desenvolvimento da cultura Hip Hop no Acre.