Fórum empresarial de inovação realiza planejamento estratégico durante a Expoacre

Nesta terça-feira, 2, os representantes das câmaras técnicas do Fórum Empresarial de Inovação se reuniram para montar o planejamento estratégico de cada área.

A primeira apresentação foi da câmara técnica do turismo, seguida da inovação e tecnologia, agronegócio, construção civil e comércio exterior.

“Vamos trabalhar para a retomada das consultorias em parceria com as instituições, visando atender as empresas e impulsionar as relações de comércio exterior em todas as áreas de produção do nosso estado”, pontua o titular da Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquista.

A reunião foi realizada dentro do auditório institucional localizado dentro do espaço da Indústria. O ambiente, onde já circularam mais de 400 pessoas, está disponível com agendamento para que empresas, instituições e organizações realizem reuniões, palestras, fórum, entre outras atividades.

Estiveram presentes os representantes da Fieac, Sebrae/AC, Fecomércio, Caixa Econômica, Senar/AC, entre outras instituições.