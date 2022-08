Fórum reúne secretários municipais de Gestão Administrativa de todas as capitais brasileiras

A cidade de Curitiba, no Paraná, é sede do 77° Fórum de Secretários Municipais das Capitais. O encontro, que acontece a cada 4 meses, é realizado nesta segunda-feira (29) e terça-feira (30). A abertura foi realizada pelo prefeito da capital paranaense, Rafael Greca.

O secretário municipal de Gestão Administrativa (SMGA), Jonathan Santiago, que representa a Prefeitura de Rio Branco, explicou que o evento reuniu mais de 20 secretários municipais de administração, e que há uma interação onde se trocam experiências voltadas para a administração pública, especificamente de recursos humanos, administração de pessoal, patrimônio e arquivo.

“Temos contatos com novas tecnologias que são apresentadas pelos patrocinadores e que os secretários têm a oportunidade de estarem próximos, conhecer essas ferramentas e implementar nos municípios”.

Jonathan lembrou ainda do Fórum anterior, 76°, onde teve contato com Felipe Boselli, professor da área de licitações, que a Prefeitura de Rio Branco o contratou e que vai estar implementando, no início do próximo ano, toda política da gestão com base na lei 14.133 (Nova Lei de Licitações).

O secretário ressaltou ainda a apresentação da Secretaria Municipal de São Paulo, acerca da política remuneratória aplicada no município, onde tiveram a oportunidade de interagir com informações. Também puderam trocar experiências sobre previdência pública, do sistema previdenciário, de todas as capitais, que têm os seus fundos de previdência.

“O encontro é muito proveitoso, importante, onde buscamos aperfeiçoamento intelectual, conhecimento e destacamos principalmente a troca de experiências”, concluiu.