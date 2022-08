FOTOS: como ficou mansão onde moravam Belo e Gracyanne

A decisão é de 4 de agosto, e o casal recebeu a intimação no dia 10. O prazo final para o pagamento é até esta quinta-feira (25). Além de Belo e Gracyanne, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. foi citada no processo para arcar com os valores.

Imagem mostra a piscina da mansão em SP após a saída do casal — Foto: Reprodução

Em 9 de novembro de 2017, foi fechada com a empresa a locação do imóvel para moradia e residência de funcionário ou diretor pelo prazo de 30 meses, que se iniciava em 10 de dezembro de 2017.

Segundo o documento, o aluguel acordado foi de R$ 14.300, em conjunto com o valor de R$ 1.700 de IPTU, com vencimento no dia 20 de cada mês. Devia também ser feito o pagamento de despesas de consumo de luz, água e seguro.

Pagamento nos 3 primeiros meses

Os três primeiros meses foram quitados, assim como as contas de consumo, mas, após esse período, teria começado o atraso. O g1 entrou em contato com a defesa, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

A mansão, ainda segundo o documento, foi alugada com alguns móveis, e um relatório de vistoria foi feito antes da locação.

Entre as áreas, o imóvel tinha área externa com churrasqueira com forno de pizza, armários de madeira, quadros, academia, piscina, vasos de plantas e cascata na piscina, banheiro da área externa, guarita de segurança, lavanderia, máquinas de lavar e secar, armários embutidos, lareira, banheira, sala de jantar e outros móveis (veja abaixo fotos antes dos moradores).

Gracyanne Barbosa na área da piscina da casa; foto tirada após a saída do casal da casa — Foto 1: Reprodução — Foto 2: Reprodução

Perícia apontou infiltração na academia da mansão após a saída de Belo e Gracyanne — Foto: Reprodução

Caixas de aparelhos eletrônicos também foram encontradas na casa — Foto: Reprodução

Tampa no banheiro danificada, segundo a perícia — Foto: Reprodução

Parte do móvel da sala arranhado por animais, segundo o laudo, em imagem feita após a saída do casal — Foto: Reprodução

Banheiro externo com a pia danificada, segundo a perícia — Foto: Reprodução

Parede com infiltração no imóvel em SP após a saída do casal — Foto: Reprodução

Fotos da mansão antes de Belo e Gracyanne

Churrasqueira da casa antes da locação em SP — Foto: Reprodução

Lareira da mansão em SP antes de o casal morar no local — Foto: Reprodução

Parte da sala da mansão antes de o casal morar nela — Foto: Reprodução

Sofá que estava no imóvel antes dos moradores — Foto: Reprodução

Lavanderia da mansão antes da locação — Foto: Reprodução

Academia da mansão antes de o casal morar no local — Foto: Reprodução

Piscina da casa antes dos moradores — Foto: Reprodução

Ordem de despejo

Conforme a certidão da oficial de Justiça, a casa já estava desocupada quando houve o cumprimento da ordem, mas utensílios e móveis teriam sido avariados.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado em 25 de outubro de 2019, o aluguel foi feito para uma empresa e depois os donos foram informados por vizinhos de que o casal estava morando no imóvel.

O registro afirma que um cofre foi encontrado estourado. Também foram deixados na mansão fotos, porta-retratos e documentos de Belo e a esposa.

Em 7 de janeiro de 2021, foi realizada uma inspeção técnica de um perito. Como a residência era ampla, com área de 498,45 m², foi feita a segunda visita no dia 13 (veja fotos abaixo tiradas após a saída).

O laudo apontou danos no forro da garagem e a necessidade de pintura nas paredes. Em um armário localizado no hall de entrada, foi identificado mau uso.

Em outro móvel da sala foi apontada a ação de unhas e dentes de animal doméstico, como cães. Conforme o parecer da perícia, na sala de estar havia reparos mal executados na alvenaria, indicando a necessidade de pintura.

Em outros locais, como na academia, foram apontados indícios de infiltrações, “acarretando uma condição insalubre para o ambiente”.

A defesa chegou a contestar que a responsabilidade dos moradores seria com a “pintura e pequenos reparos nas paredes, pisos e forros, limpeza em geral e consertos de alguns mobiliários, tal como cofre, cadeira e vaso ornamental”.

Anteriormente, quando o casal recebeu a ordem de despejo da casa, o advogado Marcelo Passos, que representa o cantor, afirmou ao g1 que a decisão não procederia, já que “Belo e Gracyanne Barbosa sequer assinaram qualquer contrato de locação residencial” e que o casal também não foi citado no processo. Os nomes dos dois constam no processo. Passos alega também que a empresa citada na ordem de despejo não pertence ao cantor.

A condenação por despejo por falta de pagamento foi publicada em 18 de maio de 2022.

Cofre danificado e foi feito um boletim de ocorrência — Foto: Reprodução

Foram encontradas fotos e porta-retratos do casal — Foto: Reprodução