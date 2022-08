FOTOS: Convenção do Progressistas reúne militantes no Sesc Bosque; confira

No último dia para a realização das convenções partidárias que homologam os candidatos majoritários e proporcionais, a Aliança Avançar para Fazer Mais, união dos partidos PDT, PSDB, Podemos, Solidariedade, Cidadania, Patriotas, DC, PMB, PMN e o Progressistas de Gladson Cameli, confirma os candidatos para as eleições 2022.

O evento acontece no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco e reúne a militância dos 10 partidos. No local, militantes se concentram e fazem a festa no aguardo da chegada dos candidatos, em especial do candidato à reeleição para o governo do Acre, Gladson Cameli.

O mistério ainda é quem será o escolhido ou escolhida para pleitear a vaga de vice-governador. Segundo apurado pelo ContilNet, Mailza é a escolhida, mas até o início da convenção, tudo pode acontecer.