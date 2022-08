Free Fire: FIEAC premia vencedores na última noite da Expoacre

Na última noite da Expoacre, 7 de agosto, o Espaço da FIEAC foi tomado por uma turma de jovens gamers que participou, ao longo dos nove dias de Feira Agropecuária, da E-Copa de Free Fire.

As equipes vencedoras da categoria Mobile – equipes Chip (2º lugar) e Play Easy 4 (1º lugar) – receberam das mãos dos diretores da instituição, presidentes de sindicatos industriais e do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, suas medalhas e premiação em dinheiro (R$ 500 e R$ 2 mil, respectivamente). Ao todo, 80 equipes participaram.

O evento teve apoio da Federação das Indústrias, que, juntamente com a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), viabilizou um estande para as equipes disputarem as partidas. De acordo com o diretor da FIEAC e representante da Presidência no Galpão da Indústria na última noite, empresário Marcio Agiolfi, o mercado de jogos eletrônicos e as novas tecnologias devem ser incentivadas, pois representam o futuro profissional das gerações atual e vindouras.

“Sabemos que este é o futuro do mercado e que é altamente promissor. O presidente licenciado da FIEAC, José Adriano, teve essa visão ao apoiar este evento e enxergar nessa iniciativa um fomento à concretização do parque tecnológico do estado, que tanto necessitamos. Parabenizamos a todos esses jovens que estão aqui, mostrando que têm garra e um grande senso de organização para a realização da E-Copa de Free Fire”, reconheceu Agiolfi.

De acordo com Chagas do Nascimento, que foi um dos organizadores do evento, este foi um momento histórico para o setor. “Estamos fazendo história aqui. E foi fundamental o apoio do José Adriano, por meio da FIEAC, e do Governo, por meio da Seict. Se não fosse por isso, não teríamos conseguido. Nunca houve um campeonato desse na Expoacre e foi um sucesso”, agradeceu. “A gente agradece à FIEAC por acreditar e apoiar este projeto. Aos poucos, a gente vai despertando a sociedade para este segmento da tecnologia, investindo em capacitações e introduzindo outros conhecimentos para que os nossos jovens possam evoluir neste segmento. O Acre precisa disso”, concluiu Assurbanipal Mesquita.

ENCERRAMENTO – A Expoacre se encerrou no último domingo e a sensação da Diretoria da FIEAC foi a de dever cumprido. Os expositores agradeceram o apoio da instituição, que lhes auxiliou antes e durante o evento. “Estamos muito felizes de ter participado desta edição da Expoacre, aqui neste estande, com a FIEAC. Queremos agradecer a todos pelo apoio”, reconheceu Rose Matias, da empresa Roken Solar.

Para o presidente João Paulo de Assis, o saldo foi positivo, uma vez que o Espaço Indústria é uma vitrine para as empresas locais. “A população conhece o trabalho dos nossos colegas e parceiros, negócios são fechados agora ou futuramente. Após dois anos de pandemia, é normal que o recomeço seja complicado, mas estamos otimistas com a receptividade que tivemos do público”, analisou o empresário.