Frio no Acre: temperaturas devem despencar durante as noites, diz Friale

A noite da última terça-feira (9) foi marcada por ventos intensos e frios e nesta quarta-feira (10), a manhã iniciou com temperaturas amenas, mas ensolarada. Segundo o pesquisador Davi Friale, os próximos dias serão desta maneira, secos e ensolarados, mas com noites frias e estreladas, até o próximo fim de semana, devido à “incursão de uma forte onda de frio polar”.

A previsão do tempo para microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a incursão de ar polar deixa o tempo frio, com ventos intensos e muitas nuvens. Sem chuva, mas com possibilidade de garoar de forma leve em alguns momentos. Os ventos sopram, ininterruptamente, entre fracos e moderados, com fortes rajadas.

Na microrregião de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, “a incursão de ar polar deixa o tempo instável e frio, com ventos intensos. Ocorrem chuvas, que podem ser fortes em algumas áreas, desde as primeiras horas do dia. Os ventos sopram, entre fracos e moderados, com fortes rajadas”, diz Friale.

Veja as temperaturas para esta quarta-feira:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 12 e 14ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 23 e 25ºC, pela manhã;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 23 e 25ºC, pela manhã.