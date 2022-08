“Fui o primeiro a defender a candidatura de Bittar ao governo”, diz Duarte

O deputado estadual Roberto Duarte e pré-candidato a deputado federal, Roberto Duarte participou do podcast do ContilNet na noite desta quinta-feira. O apresentador Everton Damasceno bateu um papo descontraído que você confere tudo na transmissão ao vivo que o Contilnet fez em parceria com a San Francisco Filmes.

Um dos assuntos foi sobre o veto ao projeto do porte de arma de fogo para os agentes de trânsito. “O governador disse que esse projeto de lei é incostitucional. Mas em nenhum momento estamos concedendo o porte de arma de fogo, mas reconhecendo o risco dessa profissão”, comentou.

“Eu cheguei a convocar o senador Márcio Bittar para lançar a pré-candidatuta ao governo, porque ele foi o senador que mais viabilizou recursos para o Acre. Em ele sendo candidato ao governo, vou acompanhar. O senador Marcio Bittar ajudou muito o Acre, se as obras não acontecerem, é culpa única e exclusivamente do governo atual”, comentou.

Confira entrevista na íntegra: