Gabigol provoca torcida do Botafogo com chororô após vitória do Fla

O atacante Gabigol, do Flamengo, provocou os torcedores do Botafogo presentes no estádio Nilton Santos. Após vitória por 1 a 0 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 9 fez sinal de “chororô” para a arquibancada.

Apoiado na cobertura do banco de reservas, Gabigol se virou em direção à torcida do Botafogo e fez o gesto. Os rubro-negros também comemoram o triunfo no clássico com seus torcedores.

Com gol de Vidal, o Flamengo reassumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 43 pontos somados. O Palmeiras -que empatou ontem com o Fluminense- lidera a competição com 50.

O Rubro-Negro agora se prepara para enfrentar o Vélez, da Argentina, pela ida das semifinais da Copa Libertadores. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio El Fortin de Liniers.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do time de Dorival Jr será no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Maracanã, contra o Ceará.