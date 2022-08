Garoto que ficou 18 horas preso em buraco de 8 metros morre

Depois de ter sido retirado do buraco pelo Corpo de Bombeiros, em um resgate que durou mais de 16 horas, Pedro foi levado para atendimento hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Adolpho Pereira de Rezende. Segundo a corporação, o garoto apresentava rebaixamento do nível de consciência e suspeita de parada cardiorrespiratória no momento do salvamento.