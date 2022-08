Gestores da Saúde participam de capacitação sobre atenção primária a idosos

A fim de fortalecer a atenção à saúde da pessoa idosa, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde da Pessoa Idosa (Nuspi) e em parceria com o Ministério de Saúde, promove nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25, uma capacitação destinada aos gestores estaduais e municipais que atuam nas regionais de saúde e na Atenção Primária à Saúde (APS) do Acre. O evento está sendo realizado no Hotel Nobile Suítes Gran Lumni, em Rio Branco.

O projeto é promovido pela Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa (Cosapi) do Ministério da Saúde e do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar/SP).

Além disso, visa à qualificação da atenção ofertada às pessoas idosas por meio da ampliação do cadastramento e implementação da avaliação multidimensional com consequente desenvolvimento de plano de cuidados individuais da pessoa idosa e organização da rede de atenção voltada a essa população.

Para a chefe do Núcleo de Saúde da Pessoa Idosa, Cleide Rebouças, vários aspectos das políticas de saúde da pessoa idosa serão abordados. “Os profissionais terão um olhar diferenciado para essa faixa etária, tendo a visão de manter o maior tempo possível de acompanhamento dessas avaliações com o idoso, para que se mantenha com a sua capacidade funcional”, explicou.