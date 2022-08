Gladson diz que pretende gerar mais empregos no AC: “Melhoramos os indicadores”

O governador Gladson Cameli, candidato à reeleição de dez partidos numa coligação encabeçada pelo PP ( Progressistas), disse, nesta quinta-feira (25), em Rio Branco ( AC), que assumiu o Governo do Estado, em 2019, com um cenário de guerra.

Tudo parecia destruído, com salários atrasados de servidores que não receberam nem o mês de dezembro, tampouco o 13º salário, além de uma autêntica guerra entre facções e completo descontrole no sistema de Segurança Pública.

“Foi quando estabelecemos a meta de combater de forma dura a criminalidade”, disse o governador.

“Por isso, estamos vencendo esta guerra civil”, disse o governador ao comentar os números do Fórum Nacional de Segurança Pública – os quais apontam o Acre como um dos dez estados brasileiros, além do Distrito Federal, onde houve redução de crimes de homicídios no primeiro semestre do ano. A redução em relação ao Acre foi de 15%, mostram os dados.

As declarações do governador foram dadas em entrevista nesta quinta-feira à Rádio CBN, da Rede Amazônica de Televisão, sediada na Capital. “Em meu Governo, melhoramos os indicadores da Educação, Segurança Publica e Saúde e estamos realizando obras e incentivamos o negócio do homem do campo”, disse o governador. “Agora, eu quero gerar empregos para o meu povo”, acrescentou o governador ao falar de suas metas para um segundo mandato pós-pandemia do coronavirus.

De acordo com Gladson Cameli, o incentivo ao Agronegócio e ao Turismo também mereceram incentivos de seu Governo neste primeiro mandato. “O atual Governo incentivou e proporcionou o crescimento desses setores”, disse o governante na condição de candidato a mais um mandato.

Para a próxima gestão, o governador anunciou a meta de potencialização das atividades capazes de gerar riquezas e crescimento para a economia acreana.