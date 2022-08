Gladson e Ney levam propostas para moradores e comerciantes do bairro João Eduardo

Os candidatos ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), e ao Senado Federal, Ney Amorim (Podemos), estiveram na tarde desta quarta-feira, 24, no bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Junto com a militância, a caminhada foi marcada por um grande clima de alegria e esperança pela continuidade de um projeto que vem dando certo.

Por onde passaram, os candidatos da coligação Avançar para Fazer Mais apresentaram suas propostas em favor do crescimento do Acre. Mais uma vez, Gladson e Ney foram recebidos com muito carinho por moradores e comerciantes da Baixada.

“O Gladson está fazendo muito pelo nosso estado e eu me sinto muito bem representado por ele. Meu voto é do Gladson, de novo”, afirmou a moradora Zana Vitoriano que, ao ver o governador, fez questão de parar sua motocicleta para declarar seu apoio.

Segundo Cameli, as manifestações por sua reeleição reforçam que o trabalho feito à frente do governo do Acre está sendo aprovado pela população. “Mesmo enfrentando uma pandemia, conseguimos fazer muito por nosso estado. Nosso plano para os próximos quatro anos já estão definidos. Vamos priorizar a geração de empregos para o nosso povo”, esclareceu o governador.

Como futuro senador da República, o candidato Ney Amorim afirmou que seu mandato será pautado pelo diálogo e pela busca de recursos para o Acre. “Vamos estar empenhados nas questões mais importantes do nosso estado lá em Brasília, sempre conversando para entender e priorizar as necessidades da nossa população”, pontuou.