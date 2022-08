Gladson e Ney participam de inauguração do comitê do candidato Minoru Kinpara

Com uma festa bastante animada, foi inaugurado nesta quarta-feira, 24, em Rio Branco, o comitê central do candidato a deputado federal pelo PSDB, Minoru Kinpara. O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, candidato à reeleição ao governo do Acre pelo Progressistas, e do candidato ao Senado, Ney Amorim (Podemos).

“O Minoru é um homem sério e muito trabalhador. Ele fez história pela excelente gestão como reitor da nossa Universidade Federal do Acre. Precisamos dele lá em Brasília nos ajudando e eu tenho certeza que ele será vitorioso nessas eleições”, afirmou Gladson Cameli.

Para Ney Amorim, Minoru já demonstrou que é capaz de fazer muito mais pelo povo acreano. “Estou muito feliz de estar ao lado dele nestas eleições, pois sei o quanto ele é preparado. Não tenho dúvidas que estaremos muito bem representado na Câmara dos Deputados”, disse.

Em seu discurso, o candidato Minoru Kinpara agradeceu o apoio dado por Gladson e Ney e reforçou sua disposição para trabalhar pelo Acre em Brasília. “Tenho certeza que, juntos, vamos estar unidos para buscarmos as soluções que a nossa população necessita nas áreas da saúde, educação, segurança e geração de empregos”, enfatizou.