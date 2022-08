Gladson recebe representantes da indústria e comércio para debater retomada econômica

Em agenda institucional, o governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta quinta-feira, 4, a visita de representantes da indústria e do comércio acreano.

Durante o encontro, Cameli discutiu propostas para o desenvolvimento econômico do Acre, e para a superação dos desafios impostos pela pandemia há dois anos.

“O Estado precisa das federações para o desenvolvimento. São entidades que desempenham o seu papel institucional e buscam modernizar o Acre”, frisou o governador.

Na oportunidade, os representantes agradeceram ao Estado pelos investimentos nos setores industrial e empresarial, que geram oportunidades, empregos e fomentam a economia.

“A Expoacre este ano foi um exemplo, o Estado criou um ambiente propício para negócios e empreendimentos. Os shows movimentaram bastante a feira, e o setor produtivo de comércio, bens e serviços vai receber um bom volume financeiro”, explicou Leandro Domingos, presidente da Fecomércio.

Ciente do papel institucional do Poder Executivo, o governador afirma que a parceria com o setor empresarial é essencial para a geração de empregos.

“Estamos aqui para discutir a economia, é necessário trabalhar em prol das pessoas. A pandemia gerou um grande déficit ao nosso estado, e agora precisamos retomar as nossas atividades”, afirmou Gladson Cameli.

Participaram do encontro os representantes acreanos da Federação da Indústria, da Fecomércio, da Federação da Agricultura, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais, da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola, da Associação dos Distribuidores e Atacadistas, do Sebrae, da Associação Brasileira de Hotéis, do Sindicato de Indústrias de Pavimentações e Estradas, do Sindicato das Indústrias de Sorvetes, do Sindicato das Indústrias de Cerâmicas, das Indústrias Gráficas, das Indústrias de Climatização, do Sindicato de Bares e Restaurantes, do Sindicato das Indústrias Moveleiras, do Sindicato das Indústrias de Confecções, do Sindicato das Empresas de Transportes, da Associação de Supermercados, bem como Assubanipal Mesquita, titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), e Edivan Azevedo, titular da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa).