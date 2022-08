Gladson se posiciona sobre situação de Mailza e diz que aguarda decisão da Justiça

O governador Gladson Cameli (PP) disse ao ContilNet, na tarde desta quarta-feira(17), que espera um parecer jurídico de assessoria de sua campanha à reeleição em relação à senadora Mailza Gomes, aprovada em convenção do Progressistas como candidata a vice-governadora e cuja candidatura está sendo questionada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Em representação à Justiça Eleitoral, o procurador da República no Acre, Fernando Pìazensky, que tem assento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), pediu a impugnação da candidatura alegando que a senadora está inelegível por condenação por improbidade administrativa na época em que foi secretária municipal em Senador Guiomard, na gestão do ex-prefeito James Gomes, seu ex-marido.

O governador disse vir acompanhando a questão, mas ressaltou que, por enquanto, está tudo normal e que a campanha continua. Ele confirmou inclusive presença na passeata desta quinta-feira (18), na Avenida Sobral, na chamada Baixada do Sol, a partir das 15 horas. A concentração será no Mercado da Semsur e de lá os candidatos saem em caminhada pela avenida de uma das regiões mais populosas da Capital.

“Só depois de um parecer jurídico é que vou me posicionar”, afirmou, dando entender que a assessoria jurídica da campanha apresentou recursos junto ao TRE e espera decisão.

“Mas, por enquanto, segue tudo normal”, acrescentou Gladson Cameli. “Vamos para as ruas pedir votos”, disse.

Os assessores da senadora Mailza Gomes declararam em nota que confiam na Justiça e afirmam que o nome da progressista está mantido como vice de Gladson.