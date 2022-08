Gladson trouxe a vacina, imunizou o povo e reabriu o comércio, gerando emprego e renda

Um bom exemplo de que Gladson Cameli fez a diferença na vida dos acreanos durante a pandemia vem do comércio. No enfrentamento à pior crise sanitária do século, Cameli trouxe a vacina, imunizou a população e reabriu o comércio, garantido geração de emprego e renda.

Para lembrar essas conquistas e bater um papo descontraído com a população, o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli, foi ao Mercado Elias Mansur, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 31.

Acompanhado da vice na sua chapa, Mailza Gomes, e do candidato ao senado pelo Podemos, Ney Amorim, Gladson ouviu de comerciantes que seu trabalho na pandemia foi fundamental para trazer estabilidade a todos os setores da economia. “Com a vacinação, ele permitiu que a vida voltasse ao normal e que a gente pudesse garantir o sustento das nossas famílias. Eu sou grato a ele”, disse Ocivaldo Souza de Oliveira, que emprega outras duas pessoas com a venda de peças e acessórios para panelas e liquidificadores.

“Os incentivos do governo dele aumentaram as minhas vendas”, relatou Adalberto da Silva Galvão, vendedor de farinha de mandioca, farinha de coco, farinha de tapioca, biscoito de goma, rapadura e açúcar mascavo, todos produtos oriundos do Juruá.

Gladson Cameli tem se empenhado em busca de mais mercado para os produtos acreanos e de novos empreendimentos para o Estado. O foco do seu próximo governo será transformar o Acre em terra de oportunidades.

“Vou investir ainda mais em infraestrutura, realizar concursos públicos, eliminar a burocracia dos serviços oferecidos pelo Estado, fomentar as políticas que incentivam a agricultura, o Agron