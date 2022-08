Globo arma vingança e exige saída de Faustão da Band após perder apresentador

Recentemente a Rede Globo deixou o público em choque ao se vingar de Faustão. Mesmo após um ano que o ex-funcionário saiu da emissora carioca e foi direto comandar programa na Band.

Vale ressaltar que o famoso teve uma participação especial na novela A Favorita em 2008. E a trama está sendo reexibida na emissora carioca. Mas, o que ninguém esperava é que as cenas que Fausto Silva aparecia fossem retiradas do ar.

A cena da novela, aparece Cassiano (Thiago Rodrigues) e Augusto César (José Mayer), os dois foram os convidados especiais do Domingão do Faustão. E os rapazes apareceram no programa para homenagear as amadas.

Além disso, na época da primeira exibição de A Favorita, Augusto interpretava um rei do rock e foi ao programa para se declarar para Maíra (Juliana Paes). E Cassiano também foi na atração falar o quanto amava Lara (Mariana Ximenes).

Como já sabemos como funcionava o Domingão do Faustão, o apresentador sempre tirava um momento durante o programa para conversar com os famoso e na trama foi igual.

Porém, não se sabe ainda se o motivo da decisão da Globo em cortar os trechos que aparecia Faustão foi por conta de algum ressentimento ou apenas para reduzir os episódios.

Além disso, de acordo com o Notícias da TV, a Rede Globo resolveu encurtar os episódios por conta que querem exibir a reprise de outra novela. E com isso A Favorita precisa sair do ar logo.