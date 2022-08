Globo contrata Lívia Andrade para o Domingão com Huck

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu a todos e acaba de ser contratada pela TV Globo, nesta terça-feira (16/8), para trabalhar no Domingão com Huck. Ainda não se sabe qual função que Lívia desempenhará no programa. Lívia deve estrear na atração no dia 28 de agosto.

Antes de entrar na emissora carioca, Lívia Andrade tentou ser apresentadora de um programa próprio, o Música Mix. A atração deveria entrar no ar pela Band em maio, no entanto, o piloto gravado pela artista não agradou a direção da emissora.

Na época, Lívia estava irritada com as críticas que recebeu com o formato da atração. “O programa nem estreou ainda e rolou muita boataria, falsas informações, achismos. O Música Mix é uma mistura não só de ritmos musicais, mas de gente, de tribos diferentes. A gente pode se permitir novos ritmos, novas descobertas, novas amizades e nossa festa foi um pouco disso tudo”, disse.

Lívia havia dito ainda que não estava com pressa para definir uma data de estreia. “Não estou tendo nenhuma pressa, não tem nenhum tipo de pressão para cravar uma data de estreia. Tem que ser gostoso, como uma grande festa, a gente tem que curtir todo esse processo e é o que a gente está fazendo”, afirmou.