Glória Menezes reaparece em público após morte de Tarcísio Meira

A atriz Glória Menezes, foi flagrada em um shopping no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (10/8), momento raro de acontecer, após a morte de seu marido, Tarcísio Meira.

A veterana estava muito bem vestida e elegante, com uma blusa de frio preta, uma calça que combinava com a peça de cima e completou o visual com um cachecol roxo.

Vale lembrar que essa foi uma das primeiras aparições de Gloria Menezes em público, após perder seu companheiro de vida, vítima do Covid-19.

