Glória Perez: ‘As pessoas podem ser recuperadas. Mas isso não inclui psicopatas’

Passados quase trinta anos do brutal assassinato de Daniella Perez, só agora a história “é contada pela primeira vez”. É o que defende a autora de novelas Glória Perez, mãe da vítima, sobre a série documental Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, da HBO Max, dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra.

Em entrevista por email a Marie Claire, Glória ressente a cobertura midiática dada à morte de sua filha na época, considerada por ela sensacionalista e machista. E afirma que a série é uma forma de tentar “resgatar a pessoa real” de Daniella, que completaria 52 anos na última quinta-feira (11).

O assassinato da jovem atriz em ascensão tomou conta dos noticiários e paralisou o país. Protagonista de uma novela das 20h da Globo, escrita pela própria Glória, Daniella foi morta com perfurações por seu par romântico na ficção, Guilherme de Pádua, e sua então mulher, Paula Peixoto (que na época usava o sobrenome Thomaz).

O depoimento da autora é o fio condutor da história. A produção narra os acontecimentos a partir de autos do processo, e não entrevistou os assassinos. “Para que dar palco para psicopata?”, questiona Glória. Após a trágica morte da filha, a autora trabalhou ativamente para buscar testemunhas e ajudar a elucidar o crime: “Fui porque ninguém estava indo. Mães fazem isso e muito mais”, afirma ela, que diz não ter sido ainda capaz de viver o luto.

MARIE CLAIRE Por que decidiu recontar a história do assassinato de sua filha agora? A ideia da série foi da senhora?

GLORIA PEREZ A história não está sendo recontada: está sendo contada – é a primeira vez que se dá voz aos autos do processo que condenou os dois assassinos por homicídio duplamente qualificado. Não, não foi ideia minha. Tatiana Issa me procurou com a ideia de fazer um documentário sem sensacionalismos. Confiei nela.

Glória cedeu à série as imagens do corpo de Daniella, espancada, perfurada e depois largada em um matagal do Rio de Janeiro. “Concordei que fossem mostradas porque elas fazem parte do processo que condenou os dois. Foi isso que eles fizeram com minha filha”, explica.

MC Você diz na série que, mesmo depois de 30 anos, algo pode acontecer contigo, uma vez que “aquelas punhaladas eram para mim”. Te assusta saber que Guilherme e Paula estão soltos e livres?

GP Me assusta que Paula Peixoto (ex Thomaz) venha tentando se imiscuir no meu meio de trabalho. Todos sabemos do que ela é capaz. Convém manter distância.

MC Ainda sobre a pergunta acima: você acredita que as pessoas podem ser recuperadas? E quanto a Guilherme e Paula?

GP É claro que as pessoas podem ser recuperadas. Mas isso não inclui os psicopatas. Não se tem notícia de psicopata recuperado. E Paula e Guilherme são psicopatas de carteirinha.