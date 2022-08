Gloria Perez se revolta com nova soltura de Monique Medeiros: ‘Dói na alma’

A novelista Gloria Perez utilizou o seu perfil no Instagram nesta terça-feira (30) para mostrar sua indignação contra a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha em revogar a prisão preventiva de Monique Medeiros, ré por torturas e homicídio contra o filho, Henry Borel Medeiros.

Na publicação, Perez escreveu: “Um juiz revogou a prisão preventiva e mandou soltar Monique. Toda a minha solidariedade ao Leniel Borel. Dói, dói na alma ver a acusada livre, leve e solta, enquanto o pequeno Henry nunca mais voltará para casa. Está morto”.

Os seguidores da escritora se mostraram igualmente revoltados e reagiram ao post. Após 16 horas, já acumulava mais de 40 mil curtidas e três mil comentários, incluindo o de artistas como Bebel Gilberto e Silvia Buarque.

Publicação de Gloria Perez Imagem: Reprodução/Instagram

O pai de Henry, Leniel Borel, compartilhou a publicação em seu perfil e agradeceu a novelista. “Gratidão pelo apoio e compartilhamento do pedido de justiça pelo nosso Henry Borel”, declarou o engenheiro