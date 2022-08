Goleiro acreano conquista título internacional e é eleito o melhor da posição

O goleiro Carlos Gomes (Carlin) segue brilhando no gol da equipe sub-16 do Fluminense. Neste domingo (28), na Suíça, o Tricolor das Laranjeiras conquistou, de forma invicta, a Geneva Cup Sub-16, ao superar o Benfica-POR na grande final por 4 a 1. Os gols da decisão foram marcados por Kauan Elias (2), Janderson e Victor Kauã.

Esse foi o segundo título internacional do time sub-16 do Fluminense na temporada e o décimo da base tricolor em 2022. Na Geneva Cup Sub-16, o Tricolor das Laranjeiras fez uma campanha irretocável com cinco partidas e venceu todas, marcando 13 gols e sofrendo apenas um.

Natural de Rio Branco (AC), o goleiro Carlos, chamado carinhosamente pelos amigos de Carlin, foi eleito o melhor da posição. Outro destaque do time tricolor foi o atacante Kauan Elias. O atleta foi o artilheiro da competição com seis gols e eleito o melhor jogador da Geneva Cup.

O Sub-16 do Fluminense vem de conquista da Heemskerk Cup-HOL e de três vitórias na Inglaterra sobre o Southampton-ING, Tottenham-ING e Arsenal-ING. O time embarca agora para a Itália, onde irá disputar a tradicional Scopigno Cup.

1ª FASE

Fluminense 3 x 0 Servette-SUI

Fluminense 2 x 0 Juventus-ITA

Fluminense 2 x 0 Getafe-ESP

SEMIFINAL

Fluminense 2 x 0 Young Boys-SUI

FINAL

Fluminense 4 x 1 Benfica-POR