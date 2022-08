Goleiro Bruno arrecada R$ 19 mil em 48h para pagar pensão

Para evitar nova prisão, a esposa do goleiro Bruno, Ingrid Calheiros, criou uma vaquinha com o intuito de arrecadar R$ 90 mil, preço que o atleta foi intimado a pagar de pensão para o filho que teve com a Eliza Samúdio, assassinada pelo próprio jogador, quando ainda atuava pelo Flamengo. Em 48 horas, a vaquinha arrecadou cerca de R$ 19 mil.

O anúncio da vaquinha foi postada no Instagram de Bruno pela esposa do jogador. “Na semana passada, fomos intimados a pagar a pensão de R$ 90 mil. Tentamos acordo, plano de pagamento, parcelamento e nada foi aceito. Lembrando que o Bruno é obrigado a pagar pensão, mas é impedido de trabalhar. Ele ficou preso por quase 10 anos”, disse. De acordo com Ingrid, Bruno está falido. “Ninguém acredita que ele não tenha mais dinheiro, que tenha perdido tudo para advogados, que não tenha mais nenhum tipo de bem e renda. Então, eu resolvi criar uma vakinha online. Talvez seja um impulso, talvez seja um erro, mas é uma tentativa. Não temos esse dinheiro e não sei o que fazer”, completou. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Fernandes De Souza (@oficialbrunogoleiro)