Goleiro Bruno é “homenageado” por torcida no Rio de Janeiro; vídeo

Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio, o goleiro Bruno, ex-jogador do Flamengo, foi “homenageado” durante um jogo do Atlético Carioca, time da série D do campeonato Carioca, no último domingo (31/7).

A torcida do Belford Roxo, rival do Atlético Carioca, vaiou o goleiro e cantou "Bruno vacilão, matou a Eliza para c… o Macarrão", em alusão a Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, que participou com o goleiro do assassinato de Samúdio em 2011. Destaque do Flamengo entre 2006 e 2010, o goleiro foi condenado em 2013 a 22 anos pela morte de Samúdio, sua então namorada. Bruno saiu da prisão em 2019 e em 2022 voltou a jogar profissionalmente no Rio de Janeiro pelo Atlético Carioca.