Golpe: acreanos são enganados em ‘plataforma de investimento’; um perde R$ 9 mil

Vários acreanos foram vítimas de mais um estelionatário por uma plataforma de investimentos da empresa BNP Mine.

Segundo informações das vítimas, eles eram atraídos para fazer um certo “investimento” na empresa BNP Mini, sempre por indicações de amigos mais próximos. Em um grupo de aplicativo de mensagens, várias pessoas se queixavam que foram enganadas e não conseguiram sacar seus ganhos.

Nesta terça-feira, muitos dos investidores aguardavam anciosamente cair o dinheiro nas contas via Pix, coisa que não aconteceu, e perceberam que tudo não passava de um golpe e que, na verdade, os investimentos foram parar na conta de uma única pessoa.

Antes de falar que a “plataforma” estava com lentidão nos pagamentos, um criminoso digital identificado sob o nome de Jennifer acabou descoberto e, antes de sair, pegou a foto de um dos participantes do grupo e disse que ele havia ficado com todo o dinheiro. Porém, tudo não passava de mais uma parte do golpe e a vítima prestou queixa na Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.

Os prejuízos são incalculáveis, mas as vítimas deverão prestar queixa nas próximas horas. Um dos investidores disse que chegou a aplicar cerca de R$ 9 mil e não teve um centavo de retorno. A suspeita que toda a trama foi criada por criminosos de fora do Brasil e usava chips de telefone cadastrados no Brasil para aplicar os golpes.

Após serem descobertos, os estelionatários tiraram a plataforma do ar, deixando para trás um rombo financeiro gigantesco. Inclusive tendo pessoas de outros estados que também foram vítimas do estelionatário. Um vídeo do YouTube mostra exatamente como ocorreu o golpe.