Golpe da mão fantasma: pelo celular, vítima ver dinheiro sendo roubado; entenda

A Polícia Federal acendeu um alerta para uma nova modalidade de golpe que está ocorrendo exclusivamente com celulares. Chamada de “golpe da mão fantasma”, a fraude consiste em oferecer uma falsa atualização para o telefone da vítima.

Com isso, os criminosos conseguem acesso ao gerenciamento do aparelho em tempo real, podendo realizar transferências pelos aplicativos de banco sem maiores dificuldades.

De acordo com o chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovani Santoro, a estimativa é que o golpe já tenha feito mais de 40 mil vítimas no Brasil.

Os golpistas utilizam recursos como gravações de centrais telefônicas para conversar com as vítimas por ligação e argumentam para elas que houve uma movimentação estranha na conta, uma tentativa de invasão ou mesmo uma compra suspeita.

“O programa dá acesso ao bandido para usar o aparelho da vítima em tempo real e o dono começa a perceber que o celular não segue mais seus comandos – e os criminosos conseguem pagar contas e boletos, transferir valores, solicitar empréstimos e efetuar outras transições”, descreve Santoro.

Vítima recebe falso aviso por mensagem e e-mail. O aviso alarmista também pode ser enviado por meio de e-mails ou mensagens de texto, com links para baixar um aplicativo ou atualização que promete garantir uma suposta segurança e a resolução do problema apresentado.

Aplicativo dá acesso remoto a criminosos. Para isso, basta que a vítima clique no link fraudulento, instalando no próprio aparelho um aplicativo de acesso remoto, que dá ao criminoso o controle do celular em tempo real.

Percepção é de que aparelho ‘funciona sozinho’. O telefone deixa de atender os comandos do dono, que observa o próprio celular abrindo e gerenciando telas de aplicativo sem que a tela seja tocada.

Com este gerenciamento remoto, os criminosos conseguem pagar contas e boletos, transferir valores, solicitar empréstimos e realizar outras transações subtraindo o dinheiro da vítima.

Aplicativos de bancos são seguros. A Polícia Federal alerta que bancos nunca entram em contato pedindo instalação de aplicativos e nem mesmo enviam links sem a solicitação do cliente.

Além disso, a corporação ainda afirma que os aplicativos oficiais de bancos são por si só seguros e que não há nenhum registro de violações de segurança registrado em relação a eles, portanto, não há necessidade de “redobrar” a proteção destes programas.

Como se proteger?