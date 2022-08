“Gosto muito de novinha”: áudio de Gabriel Monteiro preocupa o PL

O áudio do vereador Gabriel Monteiro afirmando que “gosta muito de novinha”, termo usado para se referir a meninas de “16 e 17 aninhos”, foi recebido com grande preocupação no PL, e o clima para ele já é outro.

Agora, a cassação do vereador é dada como quase certa.

A Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro vota nesta quinta-feira (18/8), em plenário, a cassação de Monteiro. O relatório do Conselho de Ética, que pediu a cassação, foi aprovado com unanimidade na última quinta-feira.

Réu por filmar sexo com uma adolescente, o vereador era a principal aposta do partido para a Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Esperava-se que Monteiro fosse um grande puxador de votos.