Governo abre vagas para profissionais das áreas de nutrição e línguas no Acre

O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr está com inscrições abertas para seleção de bolsistas para o cargo de mediador de aprendizagem (horista), que vão atuar em Rio Branco.

Foram disponibilizadas cinco vagas. Os profissionais selecionados vão mediar em cursos técnicos nas áreas de cozinha ou hospedagem, com duração de um ano e meio. As aulas serão ministradas nas dependências da Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, unidade descentralizada da rede Ieptec em Rio Branco.

Os candidatos devem preencher os seguintes requisitos, a depender da área pretendida: curso superior em Nutrição com experiência comprovada de no mínimo seis meses na área de nutrição (1 vaga); curso superior em Letras-Espanhol com experiência comprovada de no mínimo seis meses em docência (2 vagas); curso superior em Letras-Francês com experiência comprovada de no mínimo seis meses em docência (1 vaga); ou curso superior em Letras-Inglês, com experiência comprovada de no mínimo seis meses em docência (1 vaga).

As inscrições são realizadas de forma presencial, de terça-feira, 16, a quinta, 19, na unidade central do Ieptec/Dom Moacyr, localizada na Rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto, ou no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept de Gastronomia e Hospitalidade), que fica na Avenida Afif Arão, s/n, bairro Cidade do Povo, no horário das 8h às 13h, na capital.

Para mais informações, os interessados devem acessar o portal do Ieptec no endereço eletrônico: ead.ieptec.ac.gov.br, onde estão disponíveis o edital, a ficha de inscrição e os demais anexos para preenchimento.