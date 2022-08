Governo divulga programação completa da ExpoJuruá com shows nacionais; confira

A organização da 17ª Feira Agropecuária Expoacre Juruá, realizada em Cruzeiro do Sul e que estava suspensa nos últimos dois anos por causa da pandemia do coronavírus, divulgou, na manhã desta terça-feira (16), a programação oficial dos quatro dias do evento.

A Feira começa de fato dia primeiro de setembro, uma quinta-feira, se estende pelo final de semana e será encerrada dia quatro daquele mês, com um grande show do cantor Murilo Huff.

“Vamos fazer uma grande festa, uma das maiores da região porque, como diz nosso governador, esta população merece. Depois de dois anos de isolamento por causa da pandemia, mesmo que o vírus ainda circule entre a gente, é o momento de diversão e de bons negócios. É isso o que quer o nosso governador e é isso que vamos realizar”, disse Júlio César Farias, um dos organizadores da Feira – o outro é Dudé Lima.

Os dois organizadores estão levando para a Cruzeiro do Sul a experiência de quem realizou em Rio Branco, no início deste mês, a versão deste ano da Expoacre, evento realizado também depois de dois anos de paralisação. Foi um dos maiores eventos já realizados no Acre, com o registro de visitas de pelo menos 300 mil pessoas em nove noites de eventos, uma média superior a 35 mil por dia. “O evento em Cruzeiro do Sul será menor, de acordo com a realidade regional. Na Capital o evento é maior porque ali está a metade ou mais da população do Acre. Mas o fato de a festa ser menor e mais curta em Cruzeiro do Sul, isso não quer dizer que o Juruá não seja contemplado com uma grande festa”, disse Júlio César.

A seguir, a programação oficial do evento.

QUINTA-FEIRA – DIA 1 DE SETEMBRO

17h – Abertura oficial da Expoacre Juruá 2022;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h- Início das atividades musicais nos palcos principal e alternativo;

20h- Abertura oficial do Rodeio;

0h–Fechamento dos estandes de Exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022.

SEXTA-FEIRA – DIA 2 DE SETEMBRO

15h – Prova de laço -Eliminatória

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

19h- Prova dos três tambores;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

20h – 2ª Noite de Rodeio – Eliminatórias

21h – Noite Gospel – Show do cantor André Valadão;

0h –Fechamento dos estandes de Exposições;

3h –Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Jurá 2022.

SÁBADO – DIA 3 DE SETEMBRO

16:30 – 3ª Corrida da Expoacre Juruá, largada do Parque de Exposições;

17h- Final da prova de laço;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h – Final do Rodeio

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

0h – Fechamento dos estandes de Exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022;

DOMINGO – DIA 4 DE SETEMBRO

8h – Saída da cavalgada da Expoacre Juruá 2022, da Av. Coronel Mâncio Lima até o Parque de Exposições;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

19h- Abertura do UFC no estádio Arena do Juruá, entrada 1 kg de alimento;

20h – Início das atividades nos palcos principal e alternativo;

23h – Show do Cantor Murilo Huff na área de show da Expoacre Juruá 2022;

0h –Fechamento dos estandes de Exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022.