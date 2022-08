Governo faz mudanças no Deracre de Sena Madureira

O Departamento Estadual de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), em Sena Madureira, está sob novo comando. Nesta segunda-feira (7), o ex-prefeito Nilson Areal assumiu interinamente a função de coordenador do referido setor. Ele substitui o engenheiro João Pereira.

Nesta manhã, Nilson recebeu alguns produtores rurais e também começou a se situar sobre todas as demandas existentes no momento atual. De acordo com ele, os trabalhos continuarão acontecendo nos ramais com a meta de garantir o acesso devido e, por consequência, o escoamento da produção.

Desde o primeiro ano de gestão do governador Gladson Cameli, o Governo vem enviando recursos para Sena Madureira para a reabertura e o melhoramento dos ramais.