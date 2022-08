Governo garante pagamento do subsídio da borracha para seringueiros de Sena

A produção da borracha em Sena Madureira voltou a crescer nos últimos anos e atualmente há vários seringueiros espalhados pela zona rural do município. Como forma de incentivar essa atividade – a extração do látex até o produto final -, o Governo do Acre vem garantido o pagamento do subsídio da borracha aos seringueiros no valor de R$ 2,30 por quilo.

Paralelo a isso, a empresa Veja que atua, dentre outras coisas, na fabricação de calçados, vem há alguns anos comprando a borracha produzida em Sena Madureira e na data atual paga R$ 12 por quilo. Sendo assim, ao entregar a produção em Sena Madureira, o seringueiro recebe por cada quilo o valor de 14,30 reais.

Na sexta-feira passada, 12 seringueiros oriundos das comunidades Baturité e Camposório, no rio Iaco, trouxeram para a Cooperiaco um total de 4.878 quilos da borracha. A carga foi recebida pela dona Lila, gerente da Cooperiaco no município. “Além do rio Iaco, há seringueiros também em outros rios da nossa região. Graças a Deus, temos a empresa Veja que garante a compra e o Governo do Estado está pagando o subsídio. Isso é fundamental para incentivar essa atividade”, comentou.

A borracha, denominada em épocas passadas como o “ouro negro da Amazônia”, foi um dos principais produtos da economia de Sena Madureira em décadas passadas. Muitos moradores dos rios Iaco, Caeté, Purus e Macauã cortavam seringa para garantir o sustento de suas famílias. Com a desvalorização, a produção diminuiu e somente de uns tempos pra cá é que tal atividade voltou a ganhar força na zona rural de Sena Madureira.