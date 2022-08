Gracyanne Barbosa ensina influenciador acreano a ‘se dobrar ao meio’ em alongamento; assista

Gracyanne Barbosa está dando o que falar, após compartilhar um pouco de uma série de exercícios de flexibilidade, na última segunda-feira (16). A posição de ‘bumbum pra lua’, feita pela musa fitness, deixou os seguidores intrigados e acabou virando meme nas redes sociais.

Se arriscando a imitar a esposa de Belo, o influenciador acreano Thiago Drudi, resolveu reproduzir a posição com ajuda da modelo no evento Garota Vip no Rio de Janeiro.

Admirada com a coragem do amigo, a morena ajudou o acreano, que tentou realizar a posição e quase chegou perto. Em meio à gargalhadas, Gracyanne puxou os braços do influenciador e encerou o exercício com tapinhas no bumbum.

