Gravações, ida a municípios e mais: confira a agenda dos candidatos ao Governo

Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Acre.

Passeatas, visitas e comemorações fazem parte das programações.

Gladson Cameli (PP)

– 10h30: Gravação em Rio Branco;

– 19h: Lançamento da candidatura do deputado estadual Nicolau Júnior em Cruzeiro do Sul, na quadra da AABB.

Jorge Viana (PT)

– Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

– Pela manhã os candidatos cumprem agenda no município de Feijó, onde fazem visita ao centro comercial da cidade;

– A tarde a agenda segue no município de Tarauacá com encontros com a juventude, lideranças rurais e com apoiadores da educação, e ainda visitam a aldeia indigena do Caucho;

– À noite participam de ato público que marca o início da campanha em Tarauacá.

Mara Rocha

– 07h: Reunião com apoiadores na Reserva Extrativista Chico Mendes;

– 17h: Inauguração do Comitê em Senador Guiomard.

Sérgio Petecão (PSD)

– 07h às 10h: Caminhada na região do Mercado Elias Mansour e Terminal Urbano;

– 17h: Lançamento da candidatura do deputado estadual Heitor Júnior no Grand Reserva, antigo 14 Bis;

– 19h: Lançamento da candidatura do deputado estadual Beto Figueiredo, no Bairro da Paz.

Professor Nilson

– 08h às 12h: Agenda com apoiadores;

– 14h: Reunião de campanha.

Márcio Bittar e David Hall não informaram a agenda dos candidatos.