Guia do Campeonato Acreano Feminino 2022: tudo o que você precisa saber sobre o estadual

São oito clubes na briga pelo título divididos em duas chaves. Vasco-AC, Sena Madureira, Andirá e Assermurb compõem o grupo A. Adesg, Rio Branco-AC, São Francisco e Galvez integram o grupo B.

Tricampeão entre 2017 e 2019, o Atlético-AC ficou fora pelo segundo ano seguido da competição. Quem conquistar o título vai representar o futebol acreano no Campeonato Brasileiro Feminino A3 em 2023.

Adesg

Pela primeira vez no estadual da categoria, a Adesg firmou parceria com Grêmio Xapuriense e é comandado pelo técnico Thiago Luiz, 34 anos, que é goleiro profissional. O time começou a preparação em julho e intensificou os treinamentos nesta semana no estádio Álvaro Felício Abraão, em Xapuri, no interior do Acre. O Leão de Senador Guiomard tem cerca de 22 jogadoras à disposição e boa parte delas tem entre 16 e 20 anos.

Andirá

O Morcego foi o lanterna no estadual 2021, mas ganhou um reforço importante: a técnica Neila Rosas, que comandou o Rio Branco-AC na campanha do título na temporada passada. A treinadora tem 20 jogadoras à disposição e trabalha com a equipe desde julho. O Andirá entra na competição como um dos principais candidatos ao título.

Assermurb

Atual vice-campeã, a Assermurb tem como técnica Andréa Albuquerque, ex-jogadora e profissional de educação física. São cerca de 25 atletas no elenco e algumas já vestiram a camisa da Assermurb, como as meias-atacantes Jaqueline, Mary e Katrina. O time começou a preparação em julho com treinos alternados no campo da Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco e no campo da Fazendinha, ambos em Rio Branco.

Galvez

O Imperador tem como treinador Wemerson de Araújo, o Rambinho, e como auxiliar técnico Cristiano Menezes. Na última participação no estadual da categoria, em 2015, o Galvez foi vice-campeão. O Real Sociedade, clube amador parceiro para a atual temporada, esteve na disputa em 2019 e ficou na terceira posição. São 30 jogadoras no plantel, incluindo reforços de Rondônia. O time treina desde julho em Rio Branco.

Rio Branco-AC

Detentor do título, o Estrelão trocou de treinador e é comandado pelo técnico Jesus Silva. O Alvirrubro começou a preparação em julho com 15 jogadoras no CT José de Melo, na capital acreana, e ganhou alguns reforços ao longo da preparação. O técnico quer o time na briga pelo bicampeonato.

São Francisco

O técnico Cleuto Silva foi mantido no comando da equipe e tem elenco reduzido com cerca de 15 jogadoras. De acordo com ele, a equipe feminina não recebeu apoio nem do clube para a participação na competição. O São Chico começou a preparação em julho e com apenas um treinamento por semana no campo do Sest/Senat, em Rio Branco. O treinador reconhece que o time não é candidato ao título.

Sena Madureira

O Sena Madureira também é estreante na competição nesta temporada. A equipe é comandada pelo técnico Adriano de Souza Formiga, 40 anos. O treinador brasileiro tem nacionalidade peruana e é formado pelo Centro de Altos Estudos do Futebol (MBP – FUTEC). São 30 jogadoras no plantel, todas da cidade de Sena Madureira, no interior do Acre. A preparação da equipe foi com treinamentos quatro vezes por semana em dois períodos no estádio José Marreiro Filho, o Marreirão, em Sena Madureira.

Vasco-AC

Quarto colocado em 2021, o Vasco-AC também trocou de comando técnico e Mizael Neto, 39 anos, assumiu a função. O time começou a preparação em julho com jogadoras locais e treinamentos em dias intercalados no campo society da Fazendinha, em Rio Branco. O treinador tem 22 atletas à disposição e pretende “dar trabalho aos grandes”. Durante a pré-temporada, o Vasco-AC foi derrotado em dois amistosos contra o Andirá.

