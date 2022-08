Competição de Handebol da Meia-Noite será em setembro; confira

A Federação Acreana de Handebol (Fach) divulgou nessa terça-feira (30), a relação de 11 times inscritos para disputa do 12º Handebol da Meia-Noite, que será promovido nos dias 10 e 11 de setembro, na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco (AC). A competição terá briga pelo título em ambos os naipes.

São oito equipes inscritas no naipe masculino e quatro no feminino. Além dos times da capital, o torneio terá cinco equipes de municípios do interior do Acre. (Veja abaixo)