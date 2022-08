Helicóptero do Ciopaer encanta crianças e adultos na Expoacre

Pela primeira vez na Expoacre, o Centro Integrado de Operações Aéreas do Acre (Ciopaer/Ac) expõe um helicóptero na feira. Muitas crianças e adultos fazem fila para tirar foto próximo da aeronave.

O objetivo do centro é justamente aproximar a população e informar do importante trabalho de resgate, transporte aeromédico de vítimas em locais de difícil acesso, contribuição com a Segurança Pública, Defesa Civil e proteção ao meio ambiente.

“Somos muito visitados pela população. Nosso espaço foi muito bem planejado e está em excelente localização. Queremos apresentar todas as atividades do portfólio da Segurança Pública para a população”, relata o coordenador geral do Ciopaer, tenente coronel Samir Freitas.

Gabriel Alves, 10 anos, ficou encantado com o helicóptero: “Eu quis parar para tirar fotos. Nunca tinha visto um helicóptero de perto. Quero um dia poder fazer um voo”.

Renata Alves, responsável pela criança, falou da importância do helicóptero para o estado.

“Esse helicóptero salva vidas. Tem muitos resgates de pessoas em difícil acesso que só acontecem graças a ele. Ele é fundamental para que todos tenham acesso à saúde e ao atendimento”, afirmou.

O pequeno Davi Luiz Fragoso, de seis anos, veio com os pais Jackson Douglas de Souza e Eliciane Fragoso, foi ao Parque de Exposições e aproveitou para fazer fotos no helicóptero.

“É a segunda vez que vejo um helicóptero e faço fotos. Gosto muito. Tenho vontade de voar”, destacou Davi.

O helicóptero modelo AS50, conhecido popularmente como “Esquilo”, é um mono turbina com capacidade para 6 pessoas, incluindo o comandante.