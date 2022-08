Hemoacre e Batalhão do Exército Brasileiro de Rio Branco realizam ação de doação de sangue

O Batalhão do Exército Brasileiro Plácido de Castro, em alusão à semana do Exército, intensificou sua campanha “Ajudar está no nosso sangue”, junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre).

Desde a segunda-feira, 22, já foram coletadas mais de 20 doações de sangue, colaborando para a manutenção dos níveis de estoques no estado.

A ação ocorre até nesta quarta-feira, 24. O Hemoacre funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h e fica localizado na Av. Getúlio Vargas, n° 2.787, no Bairro Vila Ivonete, em Rio Branco, Acre.

A equipe fica disponível para tirar dúvidas por meio do número (68) 3248-1380.