Henri Castelli pede mais de R$ 300 mil de indenização a homens que acusa de agressão

Henri Castelli entrou com um processo na 3ª Vara Cível do Foro Regional XV, Butantã, contra os responsáveis por agredi-lo fisicamente, durante as festas de fim de ano, em Barra de São Miguel, Alagoas. O ator pede uma indenização por danos estéticos, danos morais, além de uma indenização por lucros cessantes.

Na ação, Henri Castelli diz que precisou se afastar de suas atividades profissionais e que “foi agredido covardemente pelas costas por duas pessoas que não conhece, que nunca manteve qualquer diálogo ou relação com elas de qualquer natureza”. O artista quer ser indenizado em R$ 100 mil por danos estéticos, R$ 300 mil por danos morais, e R$12 mil por lucros cessantes, por ter precisado interromper seu trabalho.

Bernardo Malta Amorim, um dos réus no processo, tentou contestar as alegações de Henri ao afirmar que os danos não estariam configurados, pois logo após o episódio da agressão o ator deu continuidade à uma viagem programada pelo Nordeste, tendo retornado a São Paulo e ido ao hospital somente no dia 7 de janeiro de 2021. Ele citou, ainda, que houve apenas lesão leve na mandíbula de Henri, que não deu causa a lucros cessantes, ou danos morais e estéticos.

Bernando ainda justificou a agressão alegando que, no dia do fato, estava com amigos e esposa e se dirigiu até Castelli para receber um feedback do evento do qual ele entra o responsável, oferecendo convites e uma embarcação. No entanto, segundo ele, o ator teria dado uma resposta irônica de que “estava uma bosta”, e isso teria gerado uma discussão seguida de afastamento.

Já o outro réu, Guilherme Accioly Lopes Ferreira, disse à Justiça que agiu em legítima defesa. Ele afirma que Henri Castelli teve um “entrevero” com Bernardo, foi em direção a ele para enfrentá-lo por contato físico e que Bernardo tentou intervir para evitar a briga.

Os advogados do rapaz narram que o ator, com ânimos exaltados, teria tentado agredir fisicamente Bernardo com um soco e o golpe acertou o olho dele. Foi então que Bernardo teria reagido e desferido um único soco no ator.

Bernardo entrou com uma reconvenção para reverter a ação movida por Henri Castelli a seu favor. Ele quer que o ator seja condenado a pagar uma indenização por danos morais em razão da suposta agressão física. Uma audiência está marcada para o dia 15 de setembro.

Na época em que foi agredido, Henri Castelli teve fratura exposta na mandíbula e precisou passar por cirurgia. Ele alegou ter sido covardemente agredido. “Vocês devem ter visto que eu dei entrada na Santa Casa de Alagoas, por ocasião de um acidente na academia. A verdade é que não foi um acidente e não foi na academia. Eu fui agredido covardemente sem que pudesse reagir ou me defender”, relatou o ator, à época.

As informações são do site Hora Top TV & Novela.