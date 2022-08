Henrique e Juliano na ExpoSena? Atração viraliza, causa polêmica e prefeito se manifesta

Nesta terça-feira (23), várias pessoas do município de Sena Madureira foram pegas de surpresa com a notícia do show da dupla sertaneja Henrique e Juliano na ExpoSena 2022. Empolgados com o show da super dupla no Vale do Iaco, os senamadureirenses começaram a compartilhar a notícia.

Este colunista recebeu vários cards do anúncio da atração no evento. Decidi entrar em contato com a assessoria do prefeito, que negou o show dos sertanejos em Sena Madureira. De acordo com a assessoria de Mazinho, a notícia é falsa.

As atrações da ExpoSena são: o cantor de brega do Pará Wanderley Andrade, a banda Bonde do Forró e o cantor gospel Mattos Nascimento.