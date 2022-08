Hoje é dia de Pizeiro! Confira programação no 1º dia de shows na ExpoAcre 2022

Acabou a espera! o show do Pizeiro é o primeiro da ExpoAcre 2022 e acontece nesta segunda-feira (1), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Os grandes nomes do forró, João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes se apresentam na Arena de Shows Amilton Brito.

Serão três atrações nacionais em uma só noite e a equipe produtora estima um total de 15 a 20 mil pessoas em uma das noites mais aguardadas da exposição.

Cada cantor fará sua apresentação individual, fazendo a noite do Piseiro ficar na história da exposição.

O horário das apresentações já foram definidos e divulgados:

ContilNet e Sans Filmes na ExpoAcre

O ContilNet Notícias não poderia ficar de fora desse grande evento que promete ser o maior dos últimos anos.

Foi pensando nisso, que preparamos um estande exclusivo para a cobertura completa das nove noites de exposição, levando para o público empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

Além disso, teremos transmissão ao vivo de toda a feira, em parceria com a Sans Filmes.

No site, é possível conferir a página ContilNet ExpoAcre, que possui materiais voltados somente para a exposição.

Além de conteúdos jornalísticos, também estaremos presentes na exposição durante os nove dias realizando transmissões ao vivo, criando conteúdos para as redes sociais, como Instagram (@contilnetnoticias), Twitter (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias).

Regras sobre vacinação e uso de máscaras

O governo do Estado publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (29) um novo entendimento a respeito da cobrança da carteira de vacinação contra Covid-19 na ExpoAcre 2022.

Apenas 2 doses mínimas são exigidas para pessoas a partir dos 12 anos. Nesse sentido, a carteira de vacinação deve ser apresentada.

Quem não foi imunizado, deve mostrar resultado negativo em teste antígeno realizado nas vinte e quatro horas anteriores à abertura do evento.

O uso de máscara durante o tempo de permanência e circulação no ambiente está mantido.

Durante os sete dias de exposição, que iniciou no último sábado (30), a Expoacre de Rio Branco contará com três portões de acesso, sendo que em dois deles uma equipe da Vigilância Sanitária do Estado estará presente para o cumprimento das medidas sanitárias contra a covid-19.

A outra barreira será composta por uma equipe do Programa Nacional de Imunização (PNI), para conferir se o participante está devidamente imunizado contra o vírus, o que deverá ser comprovado com a apresentação da carteira de vacinação.

Mesmo se o visitante não estiver portando o documento, os profissionais estarão com pronto acesso ao conectSUS para a devida comprovação.