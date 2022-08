Homem é atropelado ao tentar atravessar Avenida no interior do Acre

Um homem ainda não identificado foi vítima de um grave acidente de trânsito, na manhã desta segunda-feira (29), na avenida principal do município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, no local onde aconteceu o acidente é comum ter várias pessoas aglomeradas bebendo na calçada. A vítima que estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos e tentou atravessar a rua, mas acabou sendo atropelado por um veículo.

No impacto, a vítima foi arremessada a uma distância de mais de 10 metros, bateu a cabeça no asfalto e acabou desmaiando. A vítima teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) moderado. Após a colisão, a motorista permaneceu no local prestou socorro e ligou para uma ambulância e para a polícia.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestaram os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Raimundo Chaar em estado de saúde estável.

Uma guarnição do Policiamento de Trânsito esteve no acidente e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a rua foi liberada.