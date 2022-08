Homem é baleado e mulher é agredida com chute durante festa

Conforme informações de testemunhas à polícia, a confusão teria começado dentro da casa de festas. Dois grupos de pessoas envolvidas na briga teriam sido expulsos por seguranças, mas a confusão continuou do lado de fora.

Do lado de fora, testemunhas filmaram os desentendimentos. As imagens mostram um homem chutando uma mulher que cai no meio da rua. Momentos depois é possível ouvir barulhos de tiros.