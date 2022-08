Homem é executado com 12 tiros na frente da esposa e do filho; VÍDEO

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Walter Lugo Júnior, de 29 anos, foi executado com 12 disparos de arma de fogo na varanda de sua casa na frente sua esposa e filho de 3 anos, na noite dessa terça-feira (16), no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande. De acordo com a polícia, os pistoleiros chegaram de moto ao local. (Veja vídeo acima)