Homem é preso após usar computador do trabalho para compartilhar pornografia infantil

Um homem de 37 anos foi preso, nesta terça-feira (9), suspeito de adquirir e armazenar conteúdos pornográficos envolvendo crianças ou adolescentes. A prisão ocorreu no local de trabalho do autor, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus .

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as investigações iniciaram após uma denúncia anônima. A denunciante relatou que imagens e vídeos de menores de idades estavam sendo compartilhados no ambiente de trabalho do autor.

“Uma mulher, que trabalha no mesmo local, disse que acessou um computador da firma e este estava aberto no login pessoal do homem, ocasião em que foram descobertas as mídias de cunho pornográfico”, disse a delegada.

Ainda segundo Joyce, no celular pessoal do infrator, foram encontrados, em aplicativos de mensagens instantâneas, diversos grupos de conversas, envolvendo menores.