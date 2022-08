Homem é preso no interior do AC com drogas e munição denrtro de bolsas

Na manhã desta terça-feira, 23, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 5° Batalhão, prendeu um indivíduo de 28 anos no bairro Francisco José Moreira, em Brasiléia. Na ocorrência, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes.

A guarnição se deslocava para o serviço na Operação Bioma quando avistou o homem em atitude suspeita. Ele levava consigo duas bolsas e, ao avistar a guarnição, rapidamente entrou no banheiro de um posto de combustível nas proximidades.

Na abordagem, em uma das bolsas foram encontradas seis trouxinhas de um pó branco, provavelmente cocaína, um invólucro em papel filme aparentando ser maconha, uma munição. 40 intacta e um celular marca Samsung.

Na outra bolsa, encontrada dentro de uma lixeira, estavam 15 porções em trouxas maiores, aparentando ser crack, além de 250 em dinheiro trocado, em uma carteira.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia local, juntamente com o material apreendido, para as medidas cabíveis.