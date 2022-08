Homem leva facadas no peito ao ser acusado de furtar botija de gás durante bebedeira em Rio Branco

Rodrigo Lopes Oliveira, de 31 anos, foi ferido com vários golpes de faca no peito no início da manhã deste sábado (13), na Rua Rubi, no Conjunto Xavier Maia, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Rodrigo e o autor do crime estavam participando de uma bebedeira em uma residência, quando houve uma discussão entre eles. O autor disse que Rodrigo havia furtado uma botija de gás. A vítima então saiu da bebedeira e foi para a própria residência, e o acusado foi até onde Rodrigo estava e, com os ânimos mais exaltados, o suspeitodesferiu dois golpes de faca na vítima, que foi atingido o peito. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos a Rodrigo, que depois que foi atendido foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Segundo os socorristas, não teve sangramento, mas a facada acabou atingindo o pulmão e foi necessário fazer uma drenagem.

Policiais militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado e realizaram ronda na região, mas o homem não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).