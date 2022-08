Homem morre após ser atropelado na BR-364, no interior do Acre

Na noite dessa segunda-feira (23), por volta das 19 horas, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para se deslocar até a BR-364 nas proximidades do Rio Crôa, em atendimento a uma ocorrência dando conta de havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima.

De acordo com o tenente Daniel, quando a guarnição chegou ao local uma equipe do SAMU já estava realizando atendimento, mas logo se constatou o óbito. O motorista permaneceu no local até a chegada da polícia.

“O que foi apurado pela guarnição de serviço foi que três pessoas estavam caminhando na BR-364. Vale ressaltar a forma que eles estavam caminhando, de forma paralela. O carro vinha sendo conduzido por um senhor numa via que não tem muita iluminação e infelizmente veio a colidir contra o cidadão”, disse o tenente.