Homem no EUA guarda em cofre a última camisa usada por Pelé: veja

Neste domingo (28/8), o Esporte Espetacular irá transmitir uma reportagem com o zagueiro americano Jimmy McAllister, dono da última camisa usada por Pelé em partidas oficiais. Ele revelou que conserva a vestimenta dentro de um cofre em um banco.

Vale destacar que a camisa está há décadas dentro do cofre e foi retirada especialmente para a reportagem. Na partida em que trocou a camisa com o brasileiro, Jimmy tinha apenas 17 anos de idade.

O jogo que marcou a despedida de Pelé em jogos oficiais foi disputada no dia 28 de agosto de 1997 quando jogava pelo New York Cosmos. O jogo foi a final da da Liga Norte-Americana disputada contra o Seattle Sounders, vencida pelo time do Rei. Na época, Franz Beckenbauer e o capitão do tri, Carlos Alberto Torres, também vestiam a camisa do Cosmos com Pelé.

Pelo clube americano, o Rei do Futebol jogou por tres temporada (1975, 1976 e 1977), onde soma 64 jogos e 37 gols marcados.

Vale lembrar que a última partida de Pelé foi disputada alguns dias após a final da Liga Americana. No dia 1 de outubro de 1997, em um amistoso disputado entre Cosmos x Santos, o Rei dava adeus aos gramados.

A ÚLTIMA PARTIDA DO REI! 👑 Há 44 anos, o maior da história se despedia dos gramados na inesquecível partida entre Santos e @NYCosmos, no Giants Stadium. @Pele jogou um tempo por cada clube e marcou um gol pela equipe americana. O gol mais feliz que o Santos já sofreu. pic.twitter.com/W00vYvgSKd — Santos FC (@SantosFC) October 1, 2021

Jogando um tempo por cada clube, a partida foi vencida pelo time americano por 2 x 1, sendo um dos gols do triunfo marcado de falta pelo brasileiro.