Homem quase morre após subir em torre de 84 metros em Sena Madureira

O início da noite deste domingo (14) foi marcado por momentos de tensão entre os familiares de um homem identificado até agora como Elizeu, residente no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira. De maneira inesperada, ele escalou a torre do parque de transmissão da Rádio Difusora de Sena, localizada em frente ao Sindissem e a todo momento ameaçava se jogar dela.

A torre, segundo técnicos do sistema público de comunicação, tem 84 metros de altura.

Tão logo se verificou a presença do homem na torre, uma grande mobilização foi feita para salvá-lo, envolvendo Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Também foi utilizada uma pessoa da própria comunidade para negociar com Elizeu e convencê-lo a desistir da ideia.

Após vários minutos de apreensão e conversa, ele decidiu descer da torre. “Estávamos com medo dele cansar e não conseguir descer. Com isso, preparamos a equipe para subir e ter outra abordagem com ele, mas graças a Deus ele conseguiu descer e o problema foi solucionado. O mesmo passou em torno de 45 minutos nessa batalha. Queremos agradecer a Polícia Militar, o pessoal do Samu e todas as pessoas envolvidas nesse resgate”, comentou o sargento C. Queiróz, do Corpo de Bombeiros de Sena.

A Tenente Ivanise Pontes, da Polícia Militar, disse que um dos entraves encontrados foi com relação a alguns moradores que tentaram furar a área isolada para o trabalho dos Bombeiros. “Nesse caso, o nosso papel foi no sentido de apoiar e fazer a contenção no local de crise. Tivemos muitas dificuldades porque alguns moradores não acatavam as ordens, queriam vir pra cima. Por várias vezes tiramos as pessoas tentando invadir o perímetro já isolado, então deixo aqui esse pedido para que, nesses casos ou em outros, a população nos ajude. Mas, graças a Deus, nessa ocorrência o desfecho não foi trágico”, mencionou.

Após descer da torre, Elizeu foi amparado pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes para receber atendimento médico. Até agora, ainda não se sabe por quais motivos ele ameaçou tirar a própria vida na noite de ontem.